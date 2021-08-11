Минсвязи выпускает марку с гербом Копыля

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 12 августа выпускает в обращение почтовую марку "Герб Копыля" из серии "Гербы городов Беларуси", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Герб Копыля Минской области представляет собой барочный щит, в золотом поле которого изображен черный охотничий рожок с золотой фурнитурой.

Дизайнером марки и конверта "Первый день" стала Светлана Цырулик, дизайн спецштемпеля - Марины Витковской.

Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №2 Копыля Минской области будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-