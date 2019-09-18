Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 75-летию Гродненской области

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 20 сентября для специального гашения, посвященного 75-летию Гродненской области, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Гашение проведут в отделении почтовой связи №25 Гродно. Цвет мастики черный, дизайн спецштемпеля выполнила Елена Медведь.

Также к знаковому событию "Белпочта" подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Ее номинал соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах республики.

Гродненская область расположена на западе Беларуси, граничит с Польшей и Литвой. Административный центр - город Гродно. Регион имеет развитую дорожную инфраструктуру, через него проходят международные автомагистрали, соединяющие страны Европы и СНГ.-0-