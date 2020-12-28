Минтранс: филиал "Гродненский участок" должен занять свою нишу в судоходстве

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача "Гродненского участка" - занять свою нишу в развитии судоходства по Неману и Августовскому каналу. Такое мнение высказала заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович при посещении филиала "Гродненский участок" Республиканского унитарного днепро-двинского предприятия водных путей "Белводпуть", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"В настоящее время проводится работа по реформированию отрасли водного транспорта, в том числе прорабатываются перспективные направления развития гродненского региона. Задача "Гродненского участка" - не остаться в стороне происходящих процессов и занять свою нишу в развитии судоходства по реке Неман и Августовскому каналу", - отметила Наталья Александрович во время общения с трудовым коллективом.

В свою очередь начальник филиала Александр Маскалевич проинформировал о результатах работы предприятия в текущем году, планах на предстоящий год и вопросах, которые необходимо решить для достижения запланированных результатов.

В заключение замминистра обсудила вопросы общественно-политической обстановки в организации и ответила на интересующие работников вопросы.-0-