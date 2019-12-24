Минтранс: главный критерий выдачи разрешений на международные грузоперевозки - их эффективность

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Основным критерием при распределении разрешений на международные автомобильные перевозки грузов является их эффективность. Об этом заявил сегодня в Бресте на встрече с международными автомобильными перевозчиками региона начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила в конференц-зале областного объединения профсоюзов. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Темой разговора стал новый порядок распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Польши на 2020 год. В Брестской области такие разрешения получило 401 предприятие.

"Польская сторона выдала белорусским перевозчикам 199 тыс. разрешений, из которых 10 тыс. можно использовать в декабре этого года. Фактически на следующий год у нас есть 189 тыс. разрешений. Принято решение о распределении их в зависимости от эффективности перевозок. На сегодня критерием эффективности является выручка на одно транспортное средство. У перевозчиков Брестского региона, которые получили разрешения, - это 5,7 тыс. евро на одну машину в месяц. Выручка тех, кто подал заявки, но не получил "дозволов", - 941 евро. Разница почти в 6 раз. При ограниченных ресурсах мы должны стимулировать максимально эффективное использование одного бланка разрешений", - сказал Сергей Дубина.

В результате новых правил польские разрешения в целом по стране получили две трети субъектов, осуществляющих международные перевозки, - примерно 1235 из 1857. Половина их (52%) - это предприятия, у которых подвижной состав насчитывает не больше 5 единиц транспорта. Подавляющее же большинство этих перевозчиков (96%) имеют до 30 транспортных средств. "Фактически малый и средний бизнес, который фиксировал выручку от своей деятельности по международным перевозкам открыто, которую можно проверить через налоговые декларации, электронные счет-фактуры, - практически все эти предприятия получили разрешения", - отметил начальник управления Минтранса.

Развитие перевозок невозможно в одностороннем порядке - это улица с двусторонним движением, причем на паритетных началах: чем больше иностранных перевозчиков поедут к нам, тем больше разрешений получат отечественные предприятия, работающие на этом рынке услуг. Для всех субъектов хозяйствования создаются равные условия. "В этом году показательным стало украинское направление: Беларусь впервые за 20 лет обратилась к украинской стороне о выделении дополнительных разрешений на перевозки. Кроме квоты в 65 тыс., мы дополнительно попросили 10 тыс. разрешений - нам не хватало. Украинская сторона пошла нам навстречу и дала эти разрешения", - заметил Сергей Дубина.

Большинство прозвучавших на встрече предложений заключалось в том, чтобы выдавать разрешения по другим условиям: распределять их не от выручки, а от прибыли или от количества подвижного состава, или на определенное количество дней. Все замечания будут изучены и проанализированы. Аналогичные мероприятия в течение недели пройдут в других регионах страны. Не исключено, что с учетом всех мнений будут выработаны общие предложения по внесению изменений в инструкцию Минтранса о порядке распределения разрешений на международные грузоперевозки.-0-