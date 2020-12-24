Минтранс вручил подарки воспитанникам Чурленского детского сада - средней школы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович принял участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети" и поздравил с наступающими праздниками воспитанников Чурленского учебно-производственного комплекса детский сад - средняя школа в Вилейском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Для Минтранса участие в благотворительном марафоне стало доброй традицией. Подобные встречи с ребятами Чурленского образовательного комплекса руководство проводит уже четвертый год подряд.

К сегодняшнему мероприятию дети подошли с особой ответственностью и подготовили праздничную программу. После концерта были вручены подарки: учреждению переданы десять детских кроватей и многофункциональное печатающее устройство. Ребята получили сладости.

Организации системы министерства также принимают активное участие в акции. Ежегодно они оказывают поддержку и предоставляют финансовую помощь различным образовательным учреждениям по всей стране.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-