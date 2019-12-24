Минтранс вручил подарки воспитанникам образовательного комплекса в Вилейском районе

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко принял участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети" и поздравил с наступающими праздниками воспитанников Чурленского учебно-производственного комплекса детский сад - средняя школа в Вилейском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
Для Минтранса участие в благотворительном марафоне стало доброй традицией. Подобные встречи с ребятами Чурленского образовательного комплекса руководство проводит уже третий год подряд.
К сегодняшнему мероприятию ребята подошли с особой ответственностью и подготовили праздничную программу. После концерта были вручены подарки: учреждению переданы телевизор, фотоаппарат, детский конструктор. Ребята получили сладости.
В Минтрансе отметили, что организации системы министерства также принимают активное участие в акции. Ежегодно они оказывают поддержку и предоставляют финансовую помощь различным образовательным учреждениям по всей стране.
Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-