Минтруда изучит работу по решению проблем людей с инвалидностью в Брестской области

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле этого года в Брестской области будет проводиться комплексное изучение состояния работы по решению проблем людей с инвалидностью. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Минздрава, Минспорта, Минстройархитектуры, Минсвязи, Национального банка, структурных подразделений Брестского облисполкома, а также представители областных или городских (районных) организаций общественных объединений инвалидов.

Будут изучаться вопросы, касающиеся всех ключевых сфер жизнедеятельности людей с инвалидностью. Это оказание им реабилитационной помощи и различных видов социальных услуг (в том числе родителям-инвалидам - по уходу за детьми), обеспечение доступной среды жизнедеятельности, прав на образование, включая расширение возможностей для организации непрерывного профессионального обучения. Важный момент - содействие в трудоустройстве и расширение участия людей с инвалидностью в туристических, спортивных и досуговых мероприятиях. То есть их полная интеграция в жизнь общества, финансовая независимость. Также специалисты оценят информирование граждан, имеющих инвалидность, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, о предоставляемой государственной поддержке, социальных льготах и гарантиях.

В ходе мониторинга представитель Минтруда и соцзащиты проведет встречи с заместителями председателей районных исполнительных комитетов, курирующих социальную сферу и возглавляющих районные межведомственные советы по проблемам инвалидов, а также членами этих советов и представителями местных общественных объединений инвалидов. Вместе они обсудят основные проблемные вопросы, которые волнуют указанную категорию граждан, и пути взаимодействия, совершенствования работы по решению проблем.

Результаты комплексного мониторинга будут рассмотрены на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов в июне 2021 года.-0-