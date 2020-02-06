Минтруда помогло исправить бухгалтерскую ошибку при начислении зарплаты гродненским учителям

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты держит на контроле ситуацию по начислению зарплаты бюджетникам: проблема в Гродно была оперативно решена, бухгалтерская ошибка исправлена, сообщили БЕЛТА в министерстве.

В феврале работники бюджетной сферы стали получать расчетные листки за январь, в которых зарплата рассчитана по новым правилам.

"На интернет-ресурсе S13.ru (Блог Гродно) появилась статья, в которой со слов нескольких работников бюджетных организаций сообщается, что по новой системе формирования структуры заработной платы ее размер уменьшился. Министерство труда и социальной защиты разобралось в этой ситуации", - сообщили в ведомстве.

Оказалось, что централизованная бухгалтерия отдела образования Октябрьского района Гродно неверно начислила зарплату отдельным работникам четырех школ. "В частности, не учтена одна из стимулирующих выплат, что в итоге и привело к уменьшению начисленной заработной платы по причине ошибки, допущенной бухгалтером. Проблема оперативно решена, люди получат соответствующую доплату 6 февраля", - заключили в Министерстве.

В связи с тем, что подобные ошибки не исключены, Минтруда предлагает следующий порядок действий. Если у работников бюджетных организаций при сравнении заработных плат за декабрь и январь возникли вопросы по ее размеру и структуре, сначала нужно обратиться в бухгалтерскую службу организации, чтобы исключить возможную ошибку в начислении зарплаты бухгалтерией.

Если вопросы остались, за разъяснениями можно обратиться уже в Минтруда и соцзащиты. Сделать это можно по телефону инфолинии 8 017 309-93-09; электронной почте mlsp@mintrud.gov.by; в группе министерства в социальных сетях ("ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники"). При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация.-0-