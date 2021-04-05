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05 апреля 2021, 21:17

Минтруда приглашает на выставку и семинар в Минске по безопасности труда

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда" пройдет 6-9 апреля в Минском футбольном манеже, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Во время деловой программы выставки 7 апреля состоится семинар "Профилактика производственного травматизма посредством применения инновационных средств индивидуальной защиты", в котором примут участие специалисты Министерства труда и социальной защиты.

"Одна из задач государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы - улучшение условий и охраны труда, реализация концепции нулевого травматизма. Когда подписывалось генеральное соглашение на 2019-2021 годы между Минтруда, нанимателями и профсоюзами, был дан старт совместной информационной кампании по продвижению принципов и правил, заложенных в концепции, - рассказали в ведомстве. - Использование современных технологий - важная часть выполнения поставленной задачи".

Кстати, Минтруда объявило 2021-й Годом безопасного труда в энергетике: в планах - недели нулевого травматизма, конкурсы среди специалистов по охране труда, социальные ролики для населения, мероприятия с участием органов государственного управления, профсоюзов и организаций.

В манеже будут развернуты экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: "Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда", "Металлообработка", "Машиностроение", "Сварка и резка", "Порошковая металлургия", "Защита от коррозии. Покрытия", "Литметэкспо: Литье и металлургия", "Автоматизация. Электроника", "Электротех. Свет".

Официальное открытие выставки состоится 6 апреля, в первые три дня она будет работать до 18.00, а 9 апреля - с 10.00. до 14.00.-0-

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