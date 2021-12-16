Минздрав назвал районы Могилевской области, где активнее всего проходит вакцинация

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области, первой из всех областей Беларуси, прививки против COVID-19 получили 50,3% населения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Наиболее высокий уровень вакцинации (50% и более от численности населения района) в Белыничском, Быховском, Глусском, Дрибинском, Климовичском, Краснопольском, Кричевском, Чериковском, Шкловском районах, Могилеве и Могилевском районе, Бобруйске и Бобруйском районе.

Всего в области прививки против COVID-19 уже получили 89,1% работников здравоохранения, 95,5% людей, проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием (дома-интернаты), 86,1% работников системы социального обслуживания населения, 81,5% - сферы образования.

Среди людей старше 61 года уже привиты 74,8%, прививки также получили 79,2% людей с хроническими заболеваниями.

Активно ведется работа по иммунизации в трудовых коллективах. Особенно это касается таких сфер, которые предполагают повышенные риски инфицирования и распространения инфекции, - торговля, общественное питание, ЖКХ, сфера обслуживания и т.д. На сегодня привиты 70,8% работников торговли и общепита, 76,8% - сферы бытового обслуживания, 74,3% - транспортных организаций, 70,3% - ЖКХ, энерго- и водообеспечения, 70,2% - культуры и спорта.

Кроме того, в ходе кампании иммунизации против гриппа в Могилевской области привились уже 344 034 человека, в том числе 101 649 детей, или 50,9% от численности детского населения.-0-