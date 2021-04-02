Минздрав о ситуации в Бешенковичах: не исключена норовирусная инфекция

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает эпидемиологическое расследование в связи обращениями жителей Бешенковичей за медицинской помощью с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"С 31 марта в Бешенковичах работает группа экспертов республиканского уровня под руководством заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко. Он оценил полноту проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, посетил центральную районную больницу, водозабор "Молодежный" и обсудил результаты на совещании в районном исполнительном комитете. По предварительным результатам лабораторных исследований, не исключена норовирусная этиология заболевания", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.-0-