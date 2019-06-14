Минздрав рассказал о развитии офтальмологической помощи в Минске и поддержке доноров

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал о принимаемых мерах в ответ на вопросы граждан, которые поступили к "Большому разговору с Президентом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов касался строительства нового здания для офтальмологического отделения УЗ "3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова" (Минск). Минздрав разъяснил, что здание офтальмологического корпуса №6 является историко-культурным наследием. В 2007, 2011 годах была проведена реконструкция корпуса и городского консультативно-диагностического офтальмологического центра с учетом всех санитарных норм. Сейчас ведется строительство РНПЦ офтальмологии.

Вопрос заявительницы, обратившейся по поводу условий пребывания сына в учреждениях здравоохранения столицы, решен положительно. Кроме того, новый лечебный корпус строится в 5-й городской клинической больнице Минска. С введением его в эксплуатацию условия пребывания пациентов будут улучшены. В министерстве также отметили, что в настоящее время нет законодательной нормы, касающейся создания возможностей для пребывания тех, кто ухаживает за взрослыми инвалидами 1-й группы во время их стационарного лечения.

Был также вопрос по поводу льгот (бесплатное протезирование, скидки на лекарственные средства) для почетных доноров-пенсионеров. Заявительнице разъяснили, что члены Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике при участии ведущих специалистов Минздрава и организаций переливания крови готовят проект закона "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов". Предлагается значительно расширить социальный пакет донора, награжденного нагрудным знаком отличия Минздрава "Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь", путем предоставления льгот, прав и гарантий.

Касательно обеспечения вакциной для иммунотерапии рака мочевого пузыря Минздрав пояснил, что лексредство "Вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения" не зарегистрировано в стране. Закупка и ввоз незарегистрированных лекарственных средств возможны при соблюдении соответствующих требований, а также при условии предоставления документов, подтверждающих безопасность, эффективность и качество препарата. В настоящее время проводится процедура закупки лекарственного средства.

Минздрав рассмотрел каждый вопрос в своей компетенции. Заявителям, предоставившим паспортные данные и адреса, направлены ответы. Также приняты меры по оказанию медпомощи.-0-