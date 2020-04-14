Минздрав рассказал об изменениях в закреплении за роддомами женских консультаций

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В закреплении за роддомами женских консультаций (ЖК) в Минске на время распространения COVID-19 произошли некоторые изменения, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

Роддом 1-й городской клинической больницы Минска принимает беременных, закрепленных за женскими консультациями №1, 5, 6, 8, 18, 19, 23, 27, 28, 30, 40. За Городским клиническим родильным домом №2 закреплены ЖК №2, 4, 10, 11, 12, 15, 20, 26, 34, 35. К роддому 5-й городской клинической больницы относятся женские консультации №3, 7, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 32, 36, 37, 38, 39.

Роддом 6-й городской клинической больницы временно будет принимать беременных с внегоспитальной пневмонией, а также с COVID-19, будущих мам с признаками ОРВИ и лихорадкой (в том числе с неподтвержденным коронавирусом), которые являются контактами первого уровня с признаками ОРВИ, лихорадкой или легкими симптомами, а также женщин с осложненными ОРВИ и лихорадкой (грипп, ангина, синусит, отит, бронхит). Все остальные будущие мамы, которые должны были рожать в роддоме №6, будут распределены по другим учреждениям здравоохранения. Это касается и беременных с отрицательным резус-фактором.

Беременные и родильницы с острой хирургической патологией (абдоминальной) отправляются в хирургическое отделение 5-й городской клинической больницы. Ранее женщин направляли в 3-ю городскую клиническую больницу. Также в хирургическое отделение 5-й больницы направляются пациентки с венозными осложнениями во время беременности и после родов (тромбофлебитом, флеботромбозом).-0-