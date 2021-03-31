Минздрав: ситуация с водой в Бешенковичах взята на контроль

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает эпидемрасследование, в том числе лабораторные исследования проб питьевой воды в Бешенковичах. Сегодня же на место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-службы ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Для установления причин, повлекших изменение качества воды, проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований. Как следует из донесения - 30-31 марта зарегистрированы обращения жителей к медицинским работникам в учреждения здравоохранения с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры тела. Сейчас в Бешенковичской центральной районной больнице продолжают лечение несколько детей. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Ситуация взята на контроль специалистами Министерства здравоохранения", - отметили в пресс-службе.

Авария на водопроводных сетях в Бешенковичах произошла в ночь с 29 по 30 марта. Жители микрорайона по ул. Молодежной массово стали жаловаться на специфический запах воды. В течение 30 марта аварию устранили, организовали подвоз питьевой воды. На утро 31 марта в местной больнице под присмотром врачей было шесть детей.-0-