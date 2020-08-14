Минздрав: запаса донорской крови в Минске достаточно

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале заверило, что служба крови продолжает слаженную непрерывную работу и запаса компонентов крови в столице достаточно, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент в Минске есть запас достаточного количества компонентов крови в организациях переливания крови. В РНПЦ трансфузиологии, 6-й ГКБ, БСМП, НПЦ хирургии имеется 5-7 дневный запас эритроцитов (более 700 доз всех групп) более тонны плазмы для переливания, более 500 литров альбумина", - уточнили в ведомстве. Любая другая информация, которая распространяется в социальных сетях, является фейком.

Минздрав выражает благодарность регулярным донорам и другим белорусам, которые делают разовые донации за активную гражданскую позицию.-0-