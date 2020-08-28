28 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Миорский металлопрокатный завод выпустил первую товарную продукцию - нагартованную холоднокатаную сталь, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Петр Шимукович.

Руководитель завода отметил, что производство состоит из пяти основных технологических единиц оборудования. Первая - стан холодной прокатки. На нем выпускается нагартованный холоднокатаный лист, который является сырьем для последующей переработки, и товаром, который можно продать. "Об объемах выпуска первой товарной позиции речь сейчас не идет, работа идет в режиме пусконаладки. Наша главная задача - полностью отработать программу пусконаладочных работ, холодных и горячих испытаний для первых четырех основных единиц оборудования. Планируется, что это займет месяц", - подчеркнул Петр Шимукович.

Налаживанием производственного процесса занимается команда шефмонтажа от поставщика основного оборудования немецкой компании SMS Group. Они обеспечивают подготовку стана холодной прокатки к изготовлению различных типоразмеров продукции. Для этой цели потребуется 140 вагонов горячекатаного проката толщиной до 4 мм - это 7,5 тыс. т. На стане холодной прокатки он обжимается до толщины 0,2 мм.

Вторая единица основного технологического оборудования - линия электролитической очистки (масса этого сложного комплекса составляет 700 т) 27 августа включена в работу. На нее был подан рулон нагартованного холоднокатаного металла, и на выходе получен чистый. Далее по технологии свернутый в рулоны металл загружается для термической обработки в колпаковые печи отжига. Они будут включены в режиме пусконаладки в первых числах сентября. Затем металл поступит на хранение перед очередной линией основного оборудования - дрессировочным станом. На втором стане металл повторно будет обжат с толщины 0,2 мм до того размера, который требуется покупателю, вплоть до минимального значения в 0,1 мм. Петр Шимукович напомнил, что сейчас основные производители работают с толщиной в 0,13 мм - 0,16 мм. "Именно этими сотыми значениями определяются сегодня высокие требования заказчиков к точности и качеству продукции", - подчеркнул он.

"Металл, полученный на прокатно-дрессировочном стане, - черная жесть. Это вторая товарная позиция завода. Ее выпуск для нас интереснее, поскольку данная продукция имеет более высокую стоимость и широкий рынок сбыта, - отметил Петр Шимукович. - Вместе с тем, как и первая товарная позиция, черная жесть тоже является сырьем для дальнейшей обработки".

Пусконаладочный процесс на последней линии планируется отработать в течение сентября-октября.

Инвестпроект по строительству металлопрокатного завода реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет почти 400 млн евро. Главным инвестором является австрийская компания ММРZ GmbH. Инновационность проекта заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции: белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной до 0,18 мм). Проект экспортно ориентирован: помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка Беларуси, основная часть продукции пойдет за рубеж. 20% поставок планируется осуществлять в Россию, основная же доля придется на рынки других стран.-0-