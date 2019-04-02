Миорский район будет развивать социальную инфраструктуру и зеленую экономику по гранту ЕС

2 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Миорский райисполком в конкурсе Европейской комиссии выиграл грант на реализацию проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Инициатива на 90% будет финансироваться Европейским союзом, общий бюджет проекта составит почти 1,1 млн евро. Партнерами райисполкома в нем выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум. Цель проекта - создание механизма реализации стратегии устойчивого развития Миорского района, построенного на партнерстве местной власти и структур гражданского общества. Эта модель будет ориентирована на развитие инициативы и ответственности местного общества, поддержку биологического и культурного разнообразия, развитие социальной инфраструктуры, экологических объектов и зеленой экономики.

Все мероприятия проекта можно разделить на несколько основных компонентов. Среди них разработка документа стратегии устойчивого развития региона и создание органов по ее реализации, территориальных рабочих групп и Агентства местного развития. Состоятся семинары, тренинги, природоохранные и образовательные мероприятия для волонтеров, экскурсоводов, мастеров, местных жителей, фермеров, представителей агроэкоусадеб. "Важным компонентом станет проведение брендинговой кампании. Во время нее пройдут экологические праздники "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю" в райцентре, местные праздники в Дисне и деревне Перебродье", - отметили в райисполкоме.

Кроме того, будет оказана финансовая поддержка общественным организациям, агроэкоусадьбам, представителям малого бизнеса.-0-