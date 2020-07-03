Мир и стабильность позволяют нам заглядывать далеко в будущее - Соловей

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Независимость - главная ценность народа. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

У Вечного огня на площади Труда собрались ветераны Великой Отечественной войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, труженики тыла, руководство области, города, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, почетные граждане, представители трудовых коллективов, воинских подразделений, общественных организаций, молодежь.

Геннадий Соловей подчеркнул, что ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу завоевывалась Победа и независимость Беларуси. "Независимость - главная ценность народа. Она позволяет самостоятельно определять социально-экономический путь развития страны, ее внутреннюю и внешнюю политику", - убежден он.

Председатель облисполкома отметил, что в 1945 году солдаты Победы, вернувшись с фронтов, бережно убрали боевые награды и заменили оружие на орудие труда. И уже к 1950 году в Гомельской области возобновили работу почти все предприятия довоенного времени.

"Все эти годы, преодолевая трудности, мы строили сильное, процветающее государство. И для себя, и для детей своих, внуков. Мир и спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне позволяют нам сегодня заглядывать далеко в будущее", - подчеркнул руководитель области.

Губернатор вспомнил народную мудрость: что имеем не храним, потерявши плачем. "Не дай нам бог потерять такой дорогой ценой завоеванный мир и таким трудом построенное социальное, независимое государство. Гарант стабильности и возможности. Возможности жить в безопасности, ходить по чистым, ухоженным улицам, есть качественные продукты, растить здоровых, счастливых детей", - сказал Геннадий Соловей.

Он подчеркнул: каждый на своем месте должен делать реальные дела во благо Родины. "Чтобы она оставалась сильной державой. За это сражались и погибали наши деды и прадеды", - добавил губернатор.

Слова благодарности от руководителя области прозвучали ветеранам: "Спасибо вам за нашу мирную Беларусь, которая идет курсом строительства и созидания". Поздравления и добрые пожелания здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне Геннадий Соловей адресовал всем жителям области.

Ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова подчеркнула: "Мы и наши дети, внуки, правнуки не вправе забыть ту дорогую цену, которую отцы и деды заплатили за Победу. Святой долг - помнить героев".

Участники митинга почтили минутой молчания память героев, сражавшихся за свободу Родины, возложили цветы и венки к вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Торжественные мероприятия ко Дню Независимости проходят в областном центре и во всех районах региона. Так, в Гомеле для горожан и гостей работают концертные площадки, открыт "Город мастеров" в сквере им. Громыко. Организаторы приглашают послушать программу камерного состава симфонического оркестра, эстрадно-симфонического оркестра имени Ю.A.Василевского на набережной реки Сож. Возле скульптуры "Лодочник" можно поучаствовать в "Дне вышиванки". Повсеместно работают интерактивные зоны для детей и взрослых. Вечером на набережной Сожа состоятся торжественный концерт и церемония вручения ежегодной премии "Человек года".

Заключительным аккордом праздничного дня станет республиканская акция "Споем гимн вместе". Главная композиция страны прозвучит одновременно на нескольких площадках города, после чего ночное небо озарят фейерверки.-0-