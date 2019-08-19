Мир популярных настольных игр воссоздадут в новых жилых кварталах Могилева

19 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В новом микрорайоне Могилева в границах улиц Крупской, Гришина, Стасова и Калужской появятся жилые кварталы, где воссоздадут мир популярных настольных игр, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела строительства горисполкома Андрей Белявский.

Согласно концепции объемно-планировочного решения, разработанной ОАО "Могилевгражданпроект", в каждом из пяти новых кварталов будут использоваться планировочные решения и архитектурные элементы, напоминающие одну из популярных игр: "Мир домино", "Мир морского боя", "Мир шашек", "Мир лото", "Мир шахмат".

В настоящее время строятся 4-й и 5-й жилые кварталы, которые будут отображать соответственно "Мир лото" и "Мир шахмат".

Цветовое решение, архитектурные приемы выразительности позволят наиболее полно раскрыть концепцию "шахматного" квартала. Этому будут способствовать наружная отделка объектов с использованием изображений элементов шахматных фигур, цветовое мощение в шахматном порядке, игра газона и крупноразмерной плитки.

Ключевая роль отводится зонированию и проектированию пространства. К примеру, детские игровые площадки будут представлять собой индивидуально разработанные дизайнерские объекты для детей разного возраста. Для отдыха взрослых предусмотрены специальные навесы и беседки, поддерживающие общую архитектурную концепцию. Используемые материалы - дерево, стекло, металл. Позаниматься спортом здесь можно будет на площадках для уличной гимнастики, тенниса, футбола, а также уличных тренажерах.

Парковочные места будут вынесены за пределы внутреннего двора по обе стороны местных проездов. Предусмотрено строительство шестиэтажных надземных паркингов, закрытой надземной автостоянки и велопарковок. Для пешеходов будет создана сеть дорожек и тротуаров.

В соответствии с проектом развития микрорайона будет построена общеобразовательная школа на 1,6 тыс. мест, три детских садика на 530 мест, офисно-деловая зона, торговая сеть, видеозал, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с небольшой гостиницей. Планируется также разбить зеленую рекреационную зону и оборудовать паркинги, которые помимо выполнения своей основной функции будут своеобразным буфером для защиты от шума расположенной рядом железной дороги.

В числе других архитектурных отличий нового микрорайона: во-первых, высотные здания по 24, 18, 10 этажей (меньше девяти не предусмотрено), во-вторых, неплотная застройка (около 53% свободного пространства), в-третьих, необычное цветовое решение домов. Семь из них уже введены в эксплуатацию, еще два будут готовы до конца текущего года, а остальные - в 2020-2022 годах.-0-