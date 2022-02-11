Мир развлечений представит интерактивный семейный проект Digital land в Гомеле

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный проект для всей семьи Digital land оживит фантазии взрослых и детей в Гомеле. Необычная экспозиция разместится в выставочном зале картинной галереи с 11 февраля по 10 апреля, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Проект будет проходить в Гомеле уже во второй раз.

"В творческом пространстве каждый сможет окунуться в мир развлечений, взаимодействовать с экспонатами без ограничений и сделать лучшее семейное фото в любой локации. Новинка этого проекта - Tik Tok зона", - рассказали организаторы.

Инновационные технологии не оставят равнодушными никого. Благодаря им выставка оставит незабываемые впечатления и даст возможность по-настоящему погрузиться в удивительный виртуальный мир. Кроме того, для самых маленьких посетителей кураторы проекта организуют просмотр самых ярких анимационных фильмов сезона.

Организаторы приглашают за новыми впечатлениями в выставочный зал ГУ "Картинная галерея Г.Х.Ващенко" по проспекту Ленина,43 в Гомеле. "Ведь всегда лучше один раз увидеть…", - подчеркнули в галерее.-0-