Мирный рассвет и минута молчания - молодежная акция пройдет в Гомеле 22 июня

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патриотическая молодежная акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны пройдет на рассвете 22 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова.

В 04.00 у мемориала героям-ополченцам по ул.Баумана областного центра соберутся руководство региона, молодежь, представители организаций и предприятий Гомеля. "Вместе мы почтем память погибших воинов во время Великой Отечественной войны, которые сражались за мирное небо над нашей Беларусью. Также зажжем лампады и выпустим в небо белых голубей, символизирующих мир и спокойствие на земле", - рассказала Вероника Гудкова.

Мемориал установлен на высоком берегу реки Сож в 1975 году к 30-летию Победы в память о бойцах народного ополчения полка, защищавших вместе с войсками Красной армии Гомель от немецко-фашистских захватчиков.

По воспоминаниям старожил города, это традиционное место, где выпускники разных поколений встречали рассвет после прощания со школой. Есть версия, что именно парни и девушки одними из первых в городе узнали страшную весть о войне в июне 1941 года. "Мы поддерживаем эстафету поколений. И в наши дни молодые люди отдают дань светлой памяти об освободителях, среди которых было немало и их сверстников", - отметили в обкоме.

Организаторы приглашают гомельчан встретить мирное утро вместе.

В полдень у мемориального комплекса "Курган Славы" в Мозыре райком БРСМ присоединится к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца". Активисты проведут митинг-реквием, выложат композицию в форме сердца из зажженных лампад.-0-