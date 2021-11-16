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16 ноября 2021, 13:02

Миротворцы поблагодарили гомельских врачей за преданность и самоотдачу во время пандемии

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16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Миротворцы поблагодарили гомельских врачей за преданность профессии и самоотдачу во время пандемии. Чествование медиков прошло во время республиканской благотворительной акции "Поклон вам низкий, наши доктора!", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя правления Гомельского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира" Владимир Восарев тепло поблагодарил медработников. "Труд врача всегда был уважаемым и востребованным, но в это непростое время он стал еще и героическим. Ведь, спасая других людей, вы подвергаете себя риску. В Фонде мира понимают, что борьба с пандемией не только задача государства и врачей, но и всего общества. От имени общественности и миротворцев региона искренне благодарим медиков за их труд", - сказал он.

Владимир Восарев вручил грамоту Белорусского фонда мира за добросовестный труд в сфере здравоохранения, высокий профессионализм, внимательное и доброжелательное отношение к пациентам заведующей терапевтическим отделением Гомельской городской клинической больницы №3 врачу-терапевту Инне Ляхно. "Надо работать, спасать жизни - работаем и спасаем. В коллективе все друг друга поддерживают. Все понимают свою высочайшую ответственность, от которой зависят здоровье и даже жизнь пациентов. Нам некогда расслабляться, ведь идет борьба за самое ценное, что может быть", - сказала она. Инна Васильевна еще в детском саду знала, что будет врачом. Окончила Гомельский государственный медуниверситет. Молодым специалистом пришла в 3-ю городскую и уже 5 лет работает здесь.

Главный врач Гомельской городской клинической больницы №3 Иван Худяков напомнил о важности вакцинации. Он отметил, что в эту волну пандемии особенно подвержены заболеванию молодые люди. Некоторые из них попадают в реанимацию, где врачам в прямом смысле приходится сражаться за их жизнь. Как показывает практика, вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни.

Владимир Восарев также вручил грамоту заведующей отделением общей практики №1 Гомельской городской поликлиники №1 врачу общей практики Екатерине Хвесюк. "Очень приятно получить такую награду. Даже простое спасибо от пациента придает нам сил, энергии, положительных эмоций, чтобы дальше бороться с пандемией. Очень тяжело было в первую волну, когда до конца не было понятно, что за инфекция, как с ней бороться, как организовать работу врачей. Сейчас в этом плане проще: знаем, что и как лечить, как затем проводить реабилитацию", - поделилась врач. К слову, Екатерина Хвесюк морально была готова к вызовам профессии. В пять лет определилась с будущей профессией. Выбор был осознанный - в медицине 7 лет. "Чтобы нам и самим пациентам было легче перенести этот период, в первую очередь надо вакцинироваться. Это самое основное, что может помочь остановить пандемию", - заключила доктор.

"Через эту акцию хотим выразить самые искренние слова благодарности медикам, пожелать крепкого здоровья, успехов в благороднейшем созидательном труде. Акцию мы объявили больше года назад, с начала пандемии. Рассматриваем ее как общественное признание героического труда медработников в период пандемии COVID-19. За это время представители Фонда мира в Гомельской области посетили 25 учреждений здравоохранения, вручили именные благодарности, грамоты и памятные подарки 70 медработникам. В ближайшее время будут награждены еще 20 человек", - подчеркнул Владимир Восарев.

Среди награжденных - те, кто работает в красной зоне. Это заведующие реанимационными отделениями, врачи-пульмонологи, персонал среднего звена, медсестры и нянечки, которые ежедневно работают реанимации, спасают тяжело больных пациентов.

"Чувствуем по отзывам врачей, видим по их реакции, что акция важна и необходима. Недавно посещал Озерщинскую амбулаторию в Речицком районе. После слов благодарности некоторые работники растрогались до слез. Нам удается поддержать их - и это главное", - резюмировал заместитель председателя правления Гомельского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира".

Митворческая акция продолжается.-0-

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