Мировой и отечественный опыт охраны культурного наследия обсудят историки на конференции в Витебске

22 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова 22-23 октября в очно-дистанционном формате состоится международная научно-практическая конференция "Охрана и популяризация культурного наследия: мировой и отечественный опыт", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой истории и культурного наследия ВГУ кандидат исторических наук Анатолий Дулов.

В конференции примут участие около 50 ученых и специалистов-практиков из Беларуси, России, Украины, Узбекистана и Ирландии. Эксперты обсудят широкий круг проблем сохранения и актуализации историко-культурного наследия в современном мире. В частности, ученые затронут стратегии развития музея XXI века в качестве социокультурного феномена, как через СМИ продвигать коллекции редких и ценных документов и чем полезны краеведческие проекты для развития туризма в регионах. Историки также поделятся опытом по обработке находок с раскопок, расскажут о курсах по истории, которые до пандемии проводили в Витебске и имевшие успех у публики. Отдельно прозвучит тема законодательства: как понятие "культурное наследие" закреплено в законах Беларуси, какая правовая база и особенности реализации государственной политики учета историко-культурных ценностей существуют.

Организаторы конференции - ВГУ имени П.М. Машерова, Республиканский институт высшей школы и управление культуры Витебского облисполкома.-0-