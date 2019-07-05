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"Мiс Купалiнку" выберут на празднике в Александрии

Регионы 05.07.2019 | 19:53
Фото из архива
Фото из архива
Купалье в Александрии Новости темы Купалье в Александрии
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5 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На концертной площадке народного творчества и творчества молодых на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 6 июля пройдет конкурсная программа "Мiс Купалiнка". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

Конкурс в таком формате пройдет впервые. По итогам первого отборочного тура в финал прошли 14 девушек, в том числе из Брестской, Минской и Витебской областей.

Творческая презентация участниц будет включать в себя фрагменты обрядов, стилизованную тематическую и обрядово-фольклорную программу с элементами народных, бытовых танцев, песенного, устного народного творчества, с отражением ритуальных атрибутов, отличительных особенностей купальского праздника. Красавицы должны будут обязательно показать фрагмент дефиле в купальском костюме или выступить в нем в любом из жанров традиционных искусств.

По итогам выступлений жюри выберет "Мiс Купалiнку", а также обладательниц второго и третьего мест. Победительниц творческого состязания наградят дипломами и ценными призами.

Гулянья традиционно пройдут 6-7 июля в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.-0-

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Теги
конкурс красоты, Могилевская область, праздник
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