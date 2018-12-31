Мисс и мистера выберут в Гомельской области

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кастинги областного конкурса красоты, грации, стиля и мужества "Мисс и Мистер Гомельская область - 2019" пройдут в январе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре моды и красоты "Хрустальная нимфа".

К участию приглашают девушек и парней от 18 лет со всей области. "Возрастной порог определен в 30 лет, однако если претенденты постарше чувствуют силы и уверенность, они также могут заявить о себе. Ведь стоит задача найти харизматичных, творческих, всесторонне развитых, способных ярко презентовать себя людей", - отметили в центре.

Первый кастинг состоится 5 января в Петрикове (в районном Доме культуры), 12 января на отборочный тур приглашают в Жлобин (в городской центр культуры), 19 января жюри будет работать в Брагине (в районном ДК). Завершатся кастинги 20 января в Гомеле в Центре моды и красоты "Хрустальная нимфа".

По итогам эксперты планируют выбрать 12 девушек и 12 парней, которые смогут побороться за главные награды в финале конкурса 30 марта. По словам организаторов, количество участников может варьироваться. Кроме того, все пришедшие на кастинги попадут в базу моделей региона.

"Мы уверены, что 2019-й станет годом открытий в мире красоты и моды. Ведь расширенный формат объединит в себе сразу два масштабных конкурса: красоты и грации, а также стиля и мужества. На одной сцене соберутся самые обворожительные девушки Гомельского региона и самые харизматичные мужчины. Это будет фееричное шоу", - сказали в центре.

Организатором конкурса выступает Центр моды и красоты "Хрустальная нимфа" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов.-0-