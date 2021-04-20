Мисс весну выберут в Брестской области

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном общественно-культурном центре 21 апреля проведут финальный этап конкурса грации и артистического мастерства "Мисс весна", сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского республиканского союза молодежи.

За титул поборются девять ярких и талантливых старшеклассниц из Барановичей, Пинска, Кобринского, Каменецкого, Ивацевичского, Ляховичского, Брестского, Барановичского и Пинского районов. Они стали лучшими на региональных этапах конкурса. В финальном туре участницы расскажут в видеопрезентации о себе и своих достижениях в школьной жизни. Конкурс ораторского мастерства будет посвящен малой родине и ее достопримечательностям. Также девушкам представится возможность показать свои креатив и мастерство в творческом конкурсе. В завершении финалистки поучаствуют в дефиле в вечерних нарядах и национальных костюмах.

Жюри выберет победительницу конкурса, которая получит титул "Мисс весна" Брестской области. Будут определены первая и вторая вице-мисс, "Мисс весна online". Также девушек поощрят за оригинальность, творчество, артистизм, обаяние, интеллект.

Организаторы и спонсоры приготовили для участниц призы. Помимо дипломов и грамот они получат девайсы, сертификаты на различные услуги и товары.

Организаторами конкурса выступают областная организация БРСМ и Брестский облисполком.-0-