26 февраля, Могилев / Корр. БЕЛТА/. Миссия краткосрочных наблюдателей от СНГ начала работу в Могилевской области. В состав делегации вошли представители России, Казахстана и Исполнительного комитета СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь делегация встретилась с председателем Могилевского областного исполнительно комитета Анатолием Исаченко. На встрече также присутствовали помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель областного Совета депутатов Ирина Раинчик и председатель областной комиссии по референдуму Валерий Берестов.

Как отметил Анатолий Исаченко, ситуация в регионе стабильная и управляемая. "Все организации и предприятия работают в штатном режиме. Созданы все условия для проведения референдума. На территории области аккредитованы 2 долгосрочных международных наблюдателя от СНГ и более 6 тыс. национальных. На данный момент активно идет процесс досрочного голосования - явка составила уже более 38% жителей региона, включенных в списки участников референдума", - проинформировал он.

Анатолий Исаченко

Губернатор отметил, что в преддверии референдума была проведена большая разъяснительная работа с жителями Могилевской области. Так, накануне важного политического события он лично посетил каждый регион нашей области, а также города Могилев и Бобруйск. Везде были организованы встречи с активом: представители исполнительной власти отвечали на вопросы, делали социальный срез обстановки. Какие-то проблемы снимались на месте, какие-то будут решены в ближайшее время. "Мы задействовали весь свой ресурс в законодательном поле для того, чтобы снять волнующие людей вопросы и разъяснить необходимость участия в конституционном референдуме, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Как результат - высокая активность на досрочном голосовании".

В завершении встречи губернатор пригласил международных наблюдателей не только решить на могилевской земле рабочие моменты, но и ознакомиться с достопримечательностями и знаковыми объектами Приднепровского края. В регионе есть что посмотреть, заверил руководитель области. В свою очередь международные наблюдатели от СНГ поблагодарили за оказанное внимание, отметили готовность области к предстоящему референдуму. Сразу после встречи они направились на участки для голосования, расположенные в областном центре.-0-

Фото Олега Фойницкого