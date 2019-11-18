Миссия СНГ отметила открытость и конструктивность на избирательных участках в Гомельской области

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Миссия СНГ отметила полную открытость и конструктивность на избирательных участках в Гомельской области. Такую оценку по итогам наблюдения на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва дал глава миссии СНГ в регионе Исламджан Каримов, передает корреспондент БЕЛТА.

Мониторинг процесса голосования в Гомельской области от миссии СНГ вели 59 человек. Они посетили все избирательные округа. Свои оценки и выводы наблюдатели направили в штаб миссии в Минск.

Исламджан Каримов лично посетил более 20 избирательных участков в Гомеле и Речицком районе. "Понаблюдал за процессом голосования и процедурой подведения итогов. Никаких нарушений не выявлено. Все прошло в соответствии с законодательством. Были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан. Выборы прошли спокойно и прозрачно. Везде можно отметить полную открытость и конструктивный характер", - отметил глава миссии СНГ в юго-восточном регионе страны. Также на участках присутствовали наблюдатели от политических партий, трудовых коллективов, общественных организаций.

Делегация из Брянска и Курска находилась в Жлобинском районе. "Мы побывали на нескольких избирательных участках как в самом райцентре, так и в сельской местности. Нарушений или недостатков не выявлено. Остались приятные впечатления. Чувствовалось, что для людей организован праздник, - многие шли семьями. Для людей была продумана программа мероприятий", - поделился мнением международный наблюдатель миссии СНГ Юрий Токаев. Он также рассказал, что в 2015 году в качестве наблюдателя присутствовал на выборах президента Беларуси.

Глава миссии Исламджан Каримов поблагодарил избирком и облисполком за высокий уровень организации работы международных наблюдателей в Гомельской области.

В этом году на парламентских выборах в Беларуси миссия СНГ стала самой многочисленной. В ее состав вошли 475 представителей восьми стран Содружества.-0-