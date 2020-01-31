Митинг-реквием в честь 110-летия дважды Героя Советского Союза Ази Асланова прошел в Вилейке

31 января, Вилейка /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке почтили сегодня память дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, танковая бригада которого освободила этот город во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет глав государств СНГ утвердил масштабный план по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из таких мероприятий в Беларуси стал торжественный митинг-реквием, посвященный памяти Ази Асланова.

"Подобные митинги пройдут во всех странах нашего Содружества, - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. - В Узбекистане (эта страна председательствует в год 75-летия) будет создан национальный музей Великой Отечественной войны. В Москве и других городах будут проведены парады. Будут созданы новые памятники, самый величественный из них установят под Ржевом".

Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов отметил вклад азербайджанского народа в общую победу. В годы войны в Азербайджане проживали 3 млн человек, из них 600 тыс. ушли на войну, а вернулись 300 тыс. Героями Советского Союза стали 128 уроженцев Азербайджана. Из них 14 человек получили это высокое звание при освобождении Беларуси. "15-16 тыс. наших соотечественников погибли, сражаясь за победу на белорусских землях. Поэтому мы можем с честью сказать, что территория Беларуси для нас священна", - подчеркнул посол.

Ази Асланов начало Великой Отечественной войны встретил командиром автотранспортного батальона 10-го стрелкового полка 10-й танковой дивизии. Подразделение дислоцировалось в городе Золочеве Львовской области. Сражался на Западной Украине, под Киевом, Харьковом, в Крыму. Первое звание Героя Советского Союза он получил за подвиги в боях во время Сталинградской битвы. Во время операции "Багратион" командовал 35-й гвардейской танковой бригадой. Ази Асланов во главе группы из батальона автоматчиков и бронетранспортера проник во вражеский тыл и штурмом взял поселок Плещеницы Логойского района. При последующем наступлении силами бригады Асланова были освобождены Вилейка, Борисов и Сморгонь. Воины его бригады приняли активное участие в освобождении Минска и Вильнюса, первыми вступили в город Тукумс и вышли к побережью Рижского залива. Враг понес огромные потери. За это Ази Асланов был во второй раз представлен к званию Героя Советского Союза.-0-

Фото Исполнительного комитета СНГ