Митинг-реквием в память о сожженной в годы ВОВ деревне Шауличи прошел в Волковысском районе

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 400 человек приняли участие в митинге-реквиеме в мемориальном комплексе "Шауличи" в Волковысском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области в годы войны карательные операции были проведены в более чем 20 деревнях. Одна из них - в деревне Шауличи Волковысского района. 7 июля 1943 года оккупанты стерли ее с лица земли. За то, что рядом с деревней убили немецкого офицера, расстреляли 366 местных жителей, из них 120 детей. Все дома сожгли.

Сегодня в мемориальном комплексе, напоминающем о тех страшных событиях, состоялся митинг-реквием. В нем приняли участие более 400 человек - школьники, учащиеся колледжей, представители трудовых коллективов организаций и предприятий района, общественных организаций, местной и областной власти.

"Во все времена белорусы хотели просто жить на своей земле, растить детей, но зачастую из-за географического положения страны становились жертвами чьих-то геополитических амбиций и авантюр. Тех, кто и сегодня желает на штыках, силовым путем насадить в другой стране свой порядок, надо приводить в такие места и показывать, какие чудовищные формы может принимать этот процесс, какой кровью и болью за это заплачено", - сказал во время митинга-реквиема председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что святая обязанность каждого - сохранить память о тех страшных событиях. Важно ценить и не упускать возможности жить и строить свою страну под мирным небом.

Во время митинга состоялся молебен, участники возложили цветы к мемориалу, зажгли лампадки на месте каждого сожженного дома. Накануне митинга-реквиема в Шауличах прошла трудовая акция: десант школьников, общественников, представителей организаций и вертикали власти навел здесь порядок после зимы.

Митинги-реквиемы на месте сожженных деревень проходят сегодня и в других районах Гродненской области.-0-