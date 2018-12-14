Митинг состоится в Езерище по случаю 75-летия начала Городокской операции

14 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжественные мероприятия по случаю 75-летия начала Городокской наступательной операции, которая проходила в декабре 1943 года, проведут 15 декабря в городском поселке Езерище, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Городокском райисполкоме.

"Митинг состоится возле воинского захоронения более 250 воинов, освобождавших горпоселок. Здесь погиб командир 159-й танковой бригады 1-го танкового корпуса Семен Хайдуков. На комплексе установлен танк, который участвовал в боях за Езерище, - рассказали в райисполкоме. - После будет концерт в местном Доме культуры и показ военного фильма. В его фойе разместится выставка, которая расскажет об истории поселка, военных боях, проходивших во время его освобождения в годы Великой Отечественной войны. Возле Дома культуры будут организованы народные гуляния".

Городокская военная операция проходила 13-31 декабря 1943 года. Благодаря ей освободили более 1,2 тыс. населенных пунктов, в том числе Городокского района. В наступательной операции участвовали войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта. Главный удар наносили 11-я гвардейская и 4-я ударная армии. Цель операции - разгром городокской группировки противника и ликвидация угрозы окружения врагом 4-й ударной армии. Первые солдаты Красной армии вошли в горпоселок Езерище 15 декабря. На следующий день на окраинах населенного пункта еще велись бои.-0-