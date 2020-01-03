Митрополит Павел проведет рождественские службы в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в рождественский сочельник, 6 января, в 17.30 совершит всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

Митрополит отслужит и Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь, а также вечернее богослужение 7 января в 16.45.

Рождественские службы также пройдут во всех православных храмах Минска. Так, в Свято-Петро-Павловском соборе (ул.Раковская, 4) богослужения состоятся 6 января в 9.00 и 18.00, 7 января в 2.20, 7.00, 10.00. В храме Воскресения Христова (ул.Гамарника, 29а) - в 9.00 и 21.00 6 января, в полночь, 10.00 и 15.00 7 января. Посетить рождественские службы в приходе храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (ул.Притыцкого, 65) можно в 9.00 и 21.00 6 января, в полночь и 10.00 7 января. Подробнее с расписанием богослужений в храмах Минска и Минского района можно ознакомиться на сайте Минской епархии.

По традиции в рождественский сочельник прихожане собираются в храме и духовно готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова. В ночь с 6 на 7 января в православных приходах Беларуси обычно служится рождественская литургия. Рождеству Христову предшествует сорокадневный пост, который заканчивается навечерием Рождества Христова. В сочельник у православных христиан сохраняется благочестивый обычай по возможности ничего не есть до появления на небе первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.-0-