Митрополит Вениамин: внутренний стержень молодежи необходимо формировать на основе нравственности

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренний стержень молодежи необходимо формировать на основе духовности и нравственности, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси сегодня на научно-практическом семинаре "Воспитание духовности на православных традициях в учреждениях образования Минской области", который прошел в Борисове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на мероприятии в Борисове руководители и педагогические работники учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Минской области, а также представители приходов Белорусской православной церкви обсуждали важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в учреждениях образования региона. "Одна из важнейших задач времени, в котором мы живем, - формирование духовно-нравственной личности. Это должно стать их внутренним стрежнем. Идеалы добра, справедливости, долга, чести, которые проявляются в отношении к людям и природе, закладываются не только в семье, но и в различных учреждениях образования, поэтому работа по воспитанию детей и подростков в школах, средних и высших учебных заведениях должна проводиться постоянно. Здесь может помочь православная церковь, которая способна предоставить молодежи возможность прочувствовать свою принадлежность к тысячелетней истории родной страны, прикоснуться к нашим святыням, осознать свою национальную идентичность, ведь не секрет, что церковь не только оказала влияние на формирование культуры и духовности народа, но и сумела сохранить многие свидетельства его богатой истории", - сказал митрополит Вениамин.

Как отметил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, работа с молодежью в регионе проводится постоянно, однако этот процесс действительно можно сделать более эффективным в сотрудничестве с церковью, которая всегда была и остается духовной основой государства. "Сегодня, к сожалению или к счастью, мир изменился. Гаджеты во многом начали заменять детям и подросткам родителей, педагогов, ведь Интернет позволяет найти огромное количество информации, которая бывает полезной, но вместе с этим зачастую там публикуют то, что не имеет никакого отношения к действительности. Это и многое другое говорит о том, что важно найти способ, который позволит достучаться до молодежи и вложить в нее те базовые ценности, которые должны быть в каждом человеке - здесь способно помочь сотрудничество с православной церковью", - подчеркнул губернатор.

Планов по духовно-нравственному воспитанию учащихся учреждений образования Минской области много. Реализовывать большинство из них планируют совместно с Белорусской православной церковью. Так, глава региона отметил, что в будущем хотел бы видеть ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию подростков в каждом учреждении профессионального образования, а также отдельные помещения, куда смогли бы прийти священнослужители и пообщаться с молодежью наедине для решения проблем, с которыми сталкиваются подростки.-0-