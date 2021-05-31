Митрополит Вениамин возглавил литургию в Иоанно-Кормянском женском монастыре

31 мая, Корма /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил Божественную литургию в Иоанно-Кормянском женском монастыре агрогородке Корма в день памяти святого праведного Иоанна Кормянского, передает БЕЛТА.

В Иоанно-Кормянском женском монастыре проходят торжества, приуроченные к 30-летию обретения мощей святого праведного Иоанна Кормянского.

"Иоанн Кормянский изначально был прославлен как местночтивый. Сейчас он известен не только в Беларуси, но и России, Украине, других странах. Люди шли к нему за молитвой, за помощью и утешением. Его жизнь - пример простого искреннего служения Богу, церкви и людям. Этот пример актуален во все времена, а также для действующих священнослужителей. Люди и сейчас приходят в храм, чтобы получить духовную помощь и поддержку. Они обращаются к святому, который помогал и помогает в молитве. Нужна только наша глубокая вера в то, что святой близок к Богу и доносит наши сердечные взыскания до него", - сказал митрополит Вениамин.

По окончании Божественной литургии состоялся крестный ход с мощами батюшки Иоанна вокруг храма. Среди торжественных мероприятий - крестный ход в деревню Огородня с водосвятным молебном.

Святой праведный Иоанн Кормянский (Иоанн Гашкевич) родился в 1837 году в белорусской деревне Шерстин. Один блаженный предсказал его беременной матери, что под сердцем она носит избранный сосуд славы Божией. Еще ребенком Иоанн прислуживал в алтаре своему отцу - сельскому священнику. В 18 лет поступил в Могилевскую духовную семинарию. По ее окончании был направлен законоучителем в церковно-приходскую школу. В 1862 году святой Иоанн принял священный сан и стал служить в родной деревне.

В 1876 году попросил перевести его в селение Огородня Гомельского уезда. "Все силы целиком отдавал служению церкви и прихожанам, не имел никакой собственности. Он без устали призывал людей к покаянию, пророчески предчувствуя, что близится запустение и вскоре потоки крови оросят Русскую землю. Предсказав день своей кончины, он мирно отошел к Господу осенью 1917 года", - отметили в Белорусской православной церкви.

В 1991 году его нетленные мощи были обретены и перенесены в деревню Корма и положены в каменном склепе за алтарной апсидой Покровской церкви. На этом месте стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления. 9 сентября 1997 года мощи были извлечены из-под спуда и поставлены в Покровском храме деревни Корма. Став местом паломничества, Покровский приход в 2000 году был преобразован в Иоанно-Кормянский женский монастырь.

31 мая 1998 года протоиерей Иоанн Кормянский (Гашкевич) был канонизирован в лике местночтимых святых Белорусской православной церкви. 30 ноября 2017 года Архиерейский собор Русской православной церкви принял решение об общецерковном прославлении отца Иоанна Кормянского.

Практически не сохранилось прижизненных фотографий святого праведного Иоанна Кормянского. Однако был запечатлен момент обретения его нетленных останков в июле 1991 года при раскопках фундамента бывшей Свято-Никольской церкви в деревне Огородня. Церковь была сожжена в середине 1900-х. На этом месте планируется возведение храма в честь Иоанна Кормянского. На возвышенности определена площадка, заложен камень престола.-0-