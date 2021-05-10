Митрополит Вениамин возглавил торжества в честь святителя Кирилла Туровского

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжества по случаю празднования дня памяти святителя Кирилла Туровского проходят сегодня в Турове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Возглавил торжественные мероприятия митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси. Прибыв в древний город, он возложил цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны. Затем церемония прошествовала к павильону над фундаментом древнего собора Туровских епископов. Здесь прошла Божественная литургия.

Одним из знаковых моментов торжеств стало поклонение вернувшейся в город сакральной святыне - Туровскому кресту. На Пасху Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Туров и передал в дар Кафедральному собору воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке. Сегодня во время празднества гости города и местные прихожане подходят, чтобы поклониться святыне.

Возле памятника епископу Туровскому, святителю Кириллу на высоком берегу Припяти прошел молебен.

Дополнила программу праздничных мероприятий выставка декоративно-прикладного искусства и народного творчества.

Традиционно мероприятия в честь святителя ежегодно отмечают 11 мая в древнем Турове - на родине великого мыслителя, философа и просветителя XII века. Так как в нынешнем году этот день совпал с Радуницей, то, чтобы дать возможность людям уехать на могилы своих родственников, торжества в честь святителя Кирилла Туровского решили провести 10 мая.

На протяжении многих лет православные христиане вспоминают благочестивое житие епископа, сохраняя память о святителе за его духовно-просветительское наследие, которое является символом единства славянских народов. Кирилл Туровский избрал путь монаха, просветителя. Он удивлял современников необычайным уровнем образования, мудростью.-0-

ФОТОФАКТ: 11 мая - День памяти святителя Кирилла Туровского