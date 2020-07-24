Мицкевич: предложения граждан обобщаются и выносятся на уровень правительства, облисполкомов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения граждан обобщаются и выносятся на уровень правительства, облисполкомов. Поднятые людьми вопросы учитываются в законотворческой деятельности. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич по итогам рабочей поездки в Лиду, сообщает БЕЛТА.

Вице-спикер встретился с трудовыми коллективами, а также вместе с членами Белорусского республиканского союза юристов провел прием граждан в Лидском райисполкоме. Лидчане обращались по поводу ремонта и благоустройства дорог, прокладки коммуникаций, работы общественного транспорта и т.д. "Все это постепенно будет сделано. Там, где позволяют возможности бюджета, - раньше. Что-то будет сделано в перспективе, исходя из имеющихся ресурсов. В некоторых случаях работы уже ведутся", - проинформировал Валерий Мицкевич.

По его словам, парламентарии возьмут на себя вопросы, которые могут стать основой для внесения поправок в действующее законодательство. "Мы это все проанализируем и будем думать, как решить. Там, где компетенция местных властей, - соответственно будут планы по реализации предложений граждан, - сказал он. - Все предложения, претензии и вопросы обобщим. Что надо, вынесем на уровень правительства, облисполкома".

Такой точечный подход в работе с обращениями граждан широко практикуется в Беларуси. В начале июля глава государства подписал распоряжение, которое содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко. Вице-спикер отметил, что в документе обозначены как целые направления работы в отдельных сферах, так и конкретные поручения по регионам. Например, в Лиде будут приняты необходимые меры по реконструкции очистных сооружений, модернизации главных канализационных насосных станций, реконструкции и строительству канализационных коллекторов.-0-