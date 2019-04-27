Мясникович держит под личным контролем работы по наведению порядка в отдельных районах Брестской области

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Мясникович держит под личным контролем работы по наведению порядка в Барановичском, Ганцевичском, Малоритском, Дрогичинском районах региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Особое внимание уделяется состоянию дел на молочно-товарных фермах и промышленных предприятиях указанных районов. Так, 26 апреля в рамках рабочей поездки в Дрогичинский район Михаил Мясникович посетил молочно-товарную ферму "Гута" и машинно-тракторный парк СПК "Осовецкий". Кроме того, председатель Совета Республики побывал в агрогородке Липники, где ознакомился с ходом сева кукурузы, а также организацией технологического процесса по производству молока и содержанию молодняка на молочно-товарной ферме в ОАО "Липникский".

Ранее по поручению Михаила Мясниковича рабочие группы из числа работников Секретариата Совета Республики и организаций отделения аграрных наук НАН Беларуси изучили ситуацию в сельскохозяйственных организациях Ганцевичского, Дрогичинского и Малоритского районов.

"Председатель Совета Республики отмечает результативность принимаемых мер, так как организованный мониторинг показывает реальное положение дел в организациях и позволяет своевременно устранять имеющиеся недостатки в их работе. В то же время он констатирует, что не все активны в вопросах наведения порядка. Мониторинг будет продолжен в соответствии с поручениями, которые были даны главой государства", - проинформировали в пресс-службе Совета Республики.

Там также сообщили, что в Брестской области разработан и реализуется план мероприятий на 2019 год по наведению порядка на земле. В соответствии с документом будет выполнен ремонт около 80 ограждений на животноводческих фермах и комплексах, 14 - в машинных дворах. Будут обустроены 22 площадки для временного хранения изношенных шин и 24 площадки для временного хранения металлолома. Снесут около 30 непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций. Проведут ремонт 25 павильонов артезианских скважин. Предусмотрена распашка и вовлечение в хозоборот почти 90 га пустующих сельскохозяйственных земель. Продолжится работа по уничтожению борщевика Сосновского. Для восстановления плодородия почв планируется внести около 11 млн т органических удобрений.

За 2018 год сельскохозяйственными организациями области проведены работы по огораживанию 111 объектов животноводческих ферм и комплексов, площадок временного хранения металлолома и изношенных шин, асфальтированию 22 территорий животноводческих объектов и подъездных путей к ним, ремонту 15 павильонов артезианских скважин и др. В сельхозорганизациях области введено в эксплуатацию и отремонтировано четыре складских помещения для хранения минеральных удобрений, в райагросервисах отремонтировано 24 склада. В прошлом году в Брестском регионе произведен снос 70 непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений, что составляет 163% к плану, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 14,6 га земель, освободившихся после сноса данных объектов, рекультивированы 52 отработанных внутрихозяйственных карьера на площади 61,3 га. Кроме того, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 132 га неиспользуемых земель.-0-