Мясникович заложил Аллею Памяти на малой родине в Снове

20 апреля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. На республиканском субботнике председатель Совета Республики Михаил Мясникович принял участие в посадке Аллеи Памяти в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Дубы, посаженные председателем Совета Республики, местной администрацией, ветеранами труда и лучшими учащимися Сновской школы, символизируют жизнь и связь поколений, а также благодарность воинам-освободителям. "На сновской земле во время войны погибли 94 наших земляка, что немало. В честь них и заложили эту аллею как память на долгие годы", - отметил Михаил Мясникович. Он обратил внимание, что субботник - это не просто процесс наведения порядка на территориях. Чистота и благополучие на земле должны быть всегда. Это мероприятие - вопрос самодисциплины, а также трудовой праздник.

После высадки деревьев Михаил Мясникович, администрация и местные жители отправились на территорию бывшего военного госпиталя, расположенного на территории дворцово-паркового ансамбля Рдултовских, где намечены ремонтно-строительные работы. "В прошлом году мы уже частично благоустроили эту территорию, сейчас хотелось бы сделать все необходимое, чтобы предотвратить разрушение этого исторического объекта. За это время был произведен ремонт кровли и водостоков. Но хотелось бы, чтобы все решения по благоустройству территории были материализованы в ближайшее время", - обратил внимание спикер. После субботника он проведет рабочее совещание по вопросам восстановления и дальнейшего использования дворцово-паркового комплекса. Основной вопрос - судьба бывшего военного госпиталя. Постройка может быть использована под жилье либо другие цели.

Также в день республиканского субботника в Снове председатель Совета Республики провел прием граждан. С личными вопросами к Михаилу Мясниковичу обратились шесть жителей агрогородка и близлежащих деревень. На повестке дня - вопросы по трудоустройству в пенсионном возрасте, асфальтирование дорог, прокладка водопроводов, благоустройство не только центральных улиц, но и малых переулков. "Если обращения есть - нужно реагировать, по возможности оперативно, на местах. Ведь если люди высказывают свои предложения, подмечают некоторые проблемы - это показатель развитого гражданского общества", - резюмировал Михаил Мясникович. Он добавил, что в Несвижском районе успешно решаются вопросы социально-экономического развития. И это не только заслуга руководителей, но и, безусловно, самих сновчан. К местной администрации и населению спикер обратился со словами благодарности и выразил признательность за усердие и трудолюбие, которое позволяют процветать его малой родине.

В мероприятиях по благоустройству в Несвижском районе приняли участие 10 тыс. человек, в Сновском сельском совете около 1 тыс. человек преображали свою малую родину. На субботнике в районе было собрано более Br14 тыс. -0-