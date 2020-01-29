ММЗ провел пробный пуск нового участка литья в Столбцах

29 января, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня посетил филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах, где состоялся пробный пуск нового участка фасонных отливок, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерес контрольного ведомства к предприятию связан с реализацией здесь инновационного проекта по организации производства высокоточного, высокопрочного чугунного литья, нацеленного на импортозамещение. Проект был включен в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. На первом этапе в 2015 году был введен участок литья гильзы блока цилиндра. Он обеспечил ММЗ продукцией, которую прежде приходилось импортировать. Технология процесса позволила рационально использовать металл (толщина стенки гильзы уменьшена в 2 раза), снизив тем самым себестоимость изделий, повысить качество. А сегодня проведен тестовый запуск участка фасонных отливок по ХТС-процессу (процессу холоднотвердеющих смесей). Его ввод запланирован в первом квартале текущего года.

"Вы знаете требование Президента по всеобъемлющему импортозамещению. Наша экономика должна быть самодостаточной. И то, что могут машиностроительные предприятия, чтобы ни от кого не зависеть, надо делать. Тем более, что мощности, потенциал технологический и технический это позволяют, - отметил Леонид Анфимов, ознакомившись с производством. - Именно это предприятие является образцом того, как реализуется импортозамещение продукции, используемой в машиностроении. В 2015 году здесь начали производить гильзы для двигателей ММЗ, которые раньше завозили из Украины и других республик бывшего Советского Союза. Так что мы себя полностью обеспечили этим продуктом. Новое производство фасонных отливок из легированного высокопрочного чугуна позволит производить широкую гамму изделий, которые пока завозятся из-за пределов страны".

Леонид Анфимов особенно подчеркнул, что импортозамещение, по сути, работает на три цели: экономию валютных средств, удешевление продукции, создание рабочих мест. На двух участках уже заняты около 50 человек, и будут создаваться еще вакансии.

"Поэтому, если надо, мы готовы оказать помощь и поддержку реализации проекта в случае, если его что-то тормозит", - заверил глава контрольного ведомства. Также Леониду Анфимову показали образцы новой линейки двигателей большой мощности, которые ММЗ планирует выпускать по другому инновационному проекту в целях импортозамещения. Такие агрегаты будут востребованы БелАЗом, БЖД и за границей в том числе.

По словам директора филиала Леонида Малиновского, ввод нового участка с новейшим оборудованием от известных европейских производителей позволит обеспечить потребность ОАО "Управляющая компания холдинга "ММЗ" в мелкосерийном чугунном литье, в том числе для комплектации новых моделей двигателей. "Мы можем получать высокопрочный чугун марки ВЧ с хорошими механическими свойствами. Это позволит снизить металлоемкость формы, а значит, удешевить производство. На участке будут отрабатываться новые модели и мелкие серии, что позволяет высокая точность литья. Мощность участка - 10 тыс. т литья в год. И на гильзовом участке - 8 тыс. т", - рассказал Леонид Малиновский. Он добавил, что чугун для производства завозится из России, но заметную экономию дает стопроцентное использование стружки, получаемой с производств всего холдинга.

Возможности новых участков уже интересуют машиностроительные предприятия страны и не только (например, есть предложения от "Могилевлифтмаша"). Также имеются запросы от иностранных компаний на приобретение продукции филиала. Ведутся переговоры с представителями компании Bosch, российских заводов.

На сегодняшний день в реализацию проекта уже вложено Br50 млн, и он получит свое развитие. В ближайшей перспективе планируется поставить еще один корпус для наладки технологии песчано-глинистой формы для мелкосерийного массового производства. Далее предполагается создание промзоны и сопутствующей инфраструктуры.

Глава контрольного ведомства по итогам ознакомления с филиалом провел рабочее совещание с руководством Министерства промышленности и ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" по теме дальнейшей реализации инновационного проекта, выхода нового производства на проектную мощность и эффективную работу.

Филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах специализируется на выпуске передвижных и стационарных компрессорных станций, деталей и узлов к дизельным двигателям "ММЗ", а также оказывает услуги по термической и гальванической обработке металлов, ремонту и техническому обслуживанию авто- и тракторной техники, выработке тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-