Мнение: атмосфера диалоговых площадок позволяет откровенно и честно поднять проблемные вопросы

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Атмосфера диалоговых площадок позволяет откровенно и честно поднять проблемные вопросы. Таким мнением поделилась с журналистами модератор диалоговой площадки "Экономика и бизнес", глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" Антонина Ежова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала Антонина Ежова, на площадках собираются представители академической науки и реального сектора экономики. "Это неравнодушные к дальнейшему развитию страны люди, они предлагают и обсуждают реальные инструменты. Диалог мнений позволяет честно и откровенно поговорить о существующих проблемах. В располагающей обстановке вырабатываются конкретные инструментарии или обозначаются перспективные пути развития", - отметила она.

Глава СЭЗ "Гомель-Ратон" подчеркнула: за последние 25 лет Беларусь прошла очень сложный путь, многое сделано для развития экономики. "За последние десятилетия приняты значимые документы для развития предпринимательства и других направлений. Однако есть еще немало векторов для развития", - уточнила Антонина Ежова.

В трех секциях собравшиеся обсудили аспекты реформирования экономических отношений, повышения эффективности государственного регулирования в экономике путем перехода от административно-командных к рыночным методам. Рассуждали спикеры и эксперты о конкурентоспособности отраслей экономики и защите внутреннего рынка. Среди поднятых тем - точки роста, импортозамещение, стимулирование внутреннего спроса, кредитование, совершенствование механизмов закупок. Затронуты вопросы социальной ответственности бизнеса, развития электронного правительства, снижения бюрократии.

Точки роста национальной экономики нужно искать внутри страны - мнение Таким мнением с журналистами поделился декан экономического факультета ГГУ имени Ф. Скорины Андрей Костенко во время диалоговой площадки "Экономика и бизнес".

Панельная дискуссия диалоговой площадки "Экономика и бизнес. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики (бизнес, инфраструктура, региональные проекты)" объединила в Гомеле руководителей предприятий и организаций промсектора региона, представителей предпринимательской сферы, научного и академического сообщества, управленческого корпуса.

По словам Антонины Ежовой, все вопросы и предложения, выдвинутые на диалоговой площадке, лягут в основу предложений на Всебелорусском народном собрании. Не исключено, что отдельные позиции будут внесены в качестве дополнений и изменений в некоторые нормативно-правовые акты.

Арена для обмена мнений организована Гомельским областным Союзом нанимателей совместно с постоянной комиссией по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности областного Совета депутатов при поддержке облисполкома.-0-