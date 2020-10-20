Мнение: диалоговые площадки стали прямым институтом демократии

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки как прямой институт демократии позволяют донести до органов власти мнение гражданского общества. Такое мнение сегодня журналистам высказал первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Олег Романов, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Романов выступил модератором диалоговой площадки, прошедшей сегодня на базе ГрГУ им.Янки Купалы. Ученые, эксперты, представители общественности обсудили тему конституционного реформирования и партийного строительства.

"Фактически идет разговор о формировании новой модели конституционного устройства страны, существенном перераспределении полномочий между ветвями власти, создании модели, которая соответствует современному состоянию белорусского общества", - отметил Олег Романов. Он рассказал, что уже есть ряд предложений, поступивших от ученых, экспертов, представителей гражданского общества. Главная задача, по словам сенатора, найти баланс предложений, провести их разумный синтез.

"Работа таких площадок в прямом смысле является основным институтом демократии, позволяющим донести до органов власти мнения людей, общественных объединений, политических партий, в целом гражданского общества", - подчеркнул Олег Романов. Он также подчеркнул, что говорить конкретно о выдвинутых предложениях, которые будут направлены для дальнейшего рассмотрения, можно будет по итогам работы диалоговых площадок.

Жители Гродненской области достаточно активно включились в обсуждение, через сайт облисполкома поступило немало предложений.Среди них - не просто отдельные изменения, а даже целый проект Конституции, который представил житель Гродно. Внесены предложения об усилении позиций местного самоуправления, перераспределении функций различных ветвей власти, изменении избирательной системы и другие.

Дискуссия возникла, например, по поводу перехода к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе, усиления роли регионов, передачи ряда функций парламенту и правительству. Поступило и предложение по реформированию партийной системы страны.

Кроме того, участников познакомили с опытом изменения конституций в странах на постсоветском пространстве.

"Опыт диалоговых площадок себя оправдал. Заседания проходят активно и конструктивно. Часть предложений были поддержаны, они будут переданы в республиканские органы власти", - отметил во время работы площадки председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Обсуждение наиболее злободневных вопросов, волнующих граждан, будет продолжено. Ближайшая площадка в рамках "Гродненского диалога - 2020" будет работать 22 октября на базе Гродненского государственного медуниверситета. Темой для обсуждения станет социальная сфера. Предложения и вопросы можно направлять с помощью специальной формы на сайте Гродненского облисполкома.-0-