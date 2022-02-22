Мнение: досрочное голосование - удобная возможность высказать свою точку зрения

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование - удобная возможность высказать свою точку зрения, поделился мнением с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк на участке для голосования в областном центре.

"В выходные буду занят на работе, поэтому воспользовался возможностью проголосовать досрочно. В свой обеденный перерыв это очень удобно. Да и эпидемиологическая ситуация в мире не самая благоприятная. Поэтому каждый может в удобное для себя время прийти и выполнить свой гражданский долг", - сказал Виктор Пранюк.

Изменения в Основной закон страны широко обсуждались на территории Гродно, области и страны в целом. Прошло большое количество диалоговых площадок, встреч в трудовых коллективах, телемостов. Очень широко освещался этот вопрос в средствах массой информации.

"Думаю, не осталось ни одного гражданина, который хотя бы мельком не заглянул в действующую Конституцию, не посмотрел на изменения, которые предлагается вынести на референдум. Не только для меня лично, но и для каждого гражданина очень важно сегодня высказать свое мнение, свое отношение к изменениям в действующую Конституцию Беларуси. Я уверен, что большая часть населения страны придет на участки в день референдума и проголосует. Это движение вперед, движение в будущее", - заключил заместитель председателя облисполкома.-0-