Мнение: доступность нотариального обслуживания сельчан - один из шагов к повышению уровня их жизни

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Доступность нотариального обслуживания сельчан - один из шагов на пути повышения уровня жизни в глубинке. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова, комментируя Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам Маргариты Жоровой, заявление Президента о том, что люди на селе должны жить не хуже, чем в городе, в нотариальном плане имеет твердое основание. В этом году принят закон о нотариате и нотариальной деятельности в новой редакции. "Документом несколько сужен спектр полномочий сельских советов по исполнению нотариальных функций. Часть действий передана непосредственно нотариусам. Это дополнительная возможность для сельчан получать качественное нотариальное обслуживание, благодаря этому будет соблюден принцип законности при совершении всех действий. Как и горожане, жители села могут записаться к нотариусу на прием или вызвать его на дом. К тому же оформленные завещания, доверенности и другие документы теперь вносят в единую информационную систему нотариата. По сути в правовом плане в правительстве сработали на опережение", - отметила она.

Председатель Гомельской областной нотариальной палаты особенно подчеркнула значимость мысли о том, что чудес не бывает. "Все достается только большим трудом - это главное условие для благополучия как отдельного человека, так и страны в целом. В Послании глава государства назвал социальные и экономические ориентиры, высказал общие надежды на хорошее будущее", - сказала Маргарита Жорова. По ее убеждению, государственная политика Беларуси имеет четкую социальную ориентированность и направлена на заботу о благополучии людей во всех отношениях, включая правовой аспект.-0-