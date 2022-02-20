Мнение: каждый голос поддержки на референдуме станет вкладом в общее будущее

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый голос поддержки на референдуме станет вкладом в общее будущее. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Петриковского районного объединения организаций профсоюзов Галина Щербак.

В Беларуси 22 февраля стартует досрочное голосование республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. "На многих уровнях обсудили новшества в Конституцию. Основные положения предлагаемого проекта получили поддержку и одобрение как фундамента, на котором в дальнейшем будет развиваться Беларусь. Значит, дело за малым: прийти в воскресенье 27 февраля на избирательный участок и определить свое личное и наше общее будущее голосом поддержки. Это поддержка суверенитета, социально ориентированного государства, усиления поддержки семей с детьми, уязвимых категорий населения, гарантий бесплатной медицины, доступного образования", - подчеркнула Галина Щербак.

По ее мнению, за пройденный суверенный путь сделано многое. И сейчас Петриковский район преображается на глазах. Жители райцентра чувствуют это. Также отмечают положительные перемены и гости района. Только за последние несколько лет в Петрикове построены новые жилые кварталы, детский сад, другие объекты инфраструктуры. "На 1 января номинальная среднемесячная зарплата в районе составила 121,6% к аналогичному периоду прошлого года", - рассказала профсоюзный лидер района.

Государство было и остается основным гарантом для населения, считает собеседница. "Одним из испытаний, начиная с 2020 года, стала пандемия, которая изменила нашу жизнь, затронув все сферы. Профсоюзы оказали поддержку трудовым коллективам. На приобретение сизов, обеззараживающих и дезинфицирующих средств было выделено более Br5 тыс. На материальную помощь наиболее нуждающимся членам профсоюзов (в связи с болезнью, на приобретение лекарств), а также временно неработающим членам профсоюзов или находящимся в соцотпусках без сохранения зарплаты из профсоюзного бюджета было направлено почти Br19 тыс. Совместно с нанимателями продолжаем вакцинацию против пандемии. Важно выработать коллективный иммунитет от коронавируса. Не менее актуален и "иммунитет" от внешних вызовов из-за рубежа", - отметила Галина Щербак.

Накануне конституционного референдума немалая роль отведена профсоюзам как самой массовой и разветвленной общественной структуре в стране. "Наши представительства есть на подавляющем большинстве предприятий, организаций, учреждений, в том числе частной формы собственности. А это значит, что система связей в профсоюзах является самым мощным драйвером для оперативного внедрения прогрессивных идей, информирования и получения обратной связи от трудовых коллективов. И сейчас, когда перед нами исторически оправданно встал вопрос определения будущего общества и государства на референдуме, этот драйвер также включен на полную", - резюмировала председатель профсоюзного районного объединения.

Профсоюзы Гомельской области присоединились к инициативе "Мы вместе за Беларусь". В конце января Федерация профсоюзов вместе с другими общественными объединениями приняли декларацию в поддержку референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Объявлена и общественная инициатива, направленная на широкое информирование о предстоящем референдуме и объективное наблюдение за ходом кампании.-0-