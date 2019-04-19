Мнение людей является главным индикатором работы местной власти - председатель Глубокского райисполкома

19 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мнение людей является главным индикатором работы руководителей местных органов власти и ее эффективности. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Глава государства очень правильно высказался о работе руководителей местных органов власти с кадрами и населением: каждый управленец силен своей командой, а потому должен не только сам постоянно развиваться, уметь оперативно реагировать на изменения в жизни, но и подтягивать своих сотрудников. Главный же ориентир в работе - мнение людей. Это своеобразный индикатор всей эффективности работы, на который должен опираться любой руководитель. А для этого необходимо слушать и слышать своих жителей, ведь сторонняя точка зрения порой помогает найти решение там, где ты его не видел", - сказал Олег Морхат.

В качестве примера он привел Вишневый фестиваль в Глубоком. Форуму всего шесть лет, однако за столь короткий срок он успел приобрести огромную популярность, вырасти до международного уровня и принести райцентру статус вишневой столицы Беларуси. "Такой стремительный рост объясняется просто: в самом начале, когда появилась идея проведения форума, и в первые годы мы опирались на мнение и поддержку наших жителей. Именно поэтому все получилось", - убежден председатель райисполкома.

"Очень точно Александр Лукашенко заострил внимание на вопросах экономики, необходимости развития частной инициативы и сохранения крупнотоварных производств. В Глубокском районе нам удалось сохранить все шестнадцать сельхозпредприятий, потому что они являются основой села: пока работают - будут и люди, исчезнут - постепенно, даже при наличии социальной инфраструктуры, уйдут и сельчане", - заметил Олег Морхат.-0-