Мнение: мы еще раз убедились в том, что наша страна выбрала верный курс

14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Участники и делегаты VI Всебелорусского народного собрания смогли еще раз убедиться в том, что наша страна выбрала верный курс развития. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская.

"Это были насыщенные и яркие два дня. У нас получилось очень живое общение и обсуждение широкого круга вопросов, которые на сегодняшний день волнуют наше общество, - отметила Светлана Езерская. - Мы наметили основные приоритеты развития страны, приняли итоговую резолюцию. И что очень важно, Александр Лукашенко в своем заключительном слове отметил, что это будет не просто документ, который будет лежать в столе. Это динамичная программа, которая будет соответствовать времени. У участников и зрителей масштабного форума была возможность еще раз убедиться в том, что наша страна выбрала верный курс на будущее".

Как отметила Светлана Езерская, вопросы и темы, которые поднимались во время обсуждения, не остались без внимания.

"Мы сохраним социальную направленность, уделим внимание патриотическому воспитанию молодежи, ее обучению и становлению во взрослой жизни. Наша страна продолжит развивать промышленность и медицину, создавать новые технологические производства. Большое внимание будет уделено развитию регионов - для нас это очень важно, - отметила Светлана Езерская. - Главной ценностью в нашей стране был и остается человек. И наша страна продолжит работать над тем, чтобы улучшать жизнь граждан. Но многое зависит и от самих людей. Мы все хотим жить в спокойной и развивающейся стране. И вместе должны трудиться над тем, чтобы приумножить имеющиеся достижения".

По словам Светланы Езерской, на делегатах лежит большая ответственность и после окончания всебелорусского форума. "Мы едем домой, к своим коллективам. Многое они услышали по телевизору или прочитали в СМИ. Но мы, делегаты, должны поделиться с ними той искренностью и эмоциями, которые получили на собрании. Я для себя выделила много важных аспектов, которые необходимо будет обсудить и донести до людей на местах, - отметила депутат. - За эти два дня мы почувствовали невероятное единство. И совместными усилиями, честным трудом и любовью к нашей стране мы сможем продолжать строить будущее Беларуси".-0-

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