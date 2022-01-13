Мнение: новые статьи в проекте Конституции говорят о зрелости самосознания народа

13 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/.Новые статьи, акценты, расставленные в проекте Основного закона, говорят о зрелости самосознания народа, а также предоставляют больше самостоятельности гражданам. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился руководитель по гражданско-патриотическому воспитанию средней школы №4 г.Чашники Игорь Залесский.

Учителя истории из Чашник волнует прежде всего посильный вклад граждан в развитие общества и страны. "Наше государство берет на себя много обязательств перед гражданами. Новая Конституция достаточно либеральна и направлена на повышение участия белорусов как в общественной, так и политической жизни. Мы подошли к моменту завершения формирования гражданского общества. Новые статьи, акценты, расставленные в проекте Основного закона, говорят о зрелости самосознания народа, а также предоставляют больше самостоятельности гражданам. Например, мы будем вносить посильный вклад в развитие общества, как это отражено в статье 21. Кроме того, усилится ответственность за личную сохранность здоровья. Таким образом, повышается социальная ответственность каждого гражданина Беларуси", - сказал Игорь Залесский.

На подобные изменения нужно реагировать здраво, оценивать такие события с точки зрения достижений страны и сохранять преемственность поколений, добавил он. "Три десятилетия суверенной истории - значительный возраст даже для человека. К 30 годам человек уже чего-то достигает, становится сформированной личностью с определенным уровнем образования, профессиональных умений, а для государства это целая эпоха. Важно брать из прошлого лучшее. Так, у нас с советских времен остались бесплатными медицина, образование. Сегодняшние реалии требуют закрепления на законодательном уровне традиционных семейных ценностей, сохранения исторической правды и социокультурного наследия", - подчеркнул педагог.

Игорь Залесский также высказался по поводу повышения роли местных советов депутатов и придания ВНС статуса высшего органа народовластия. "Авторитет местной власти с принятием таких дополнений должен повыситься, равно как и ее мобильность. Обновление состава местной власти позволит избежать конфликтов интересов разных поколений. В то же время для молодежи это станет социальным лифтом: патриотически настроенные амбициозные люди смогут продвинуться по вертикали власти, начиная свой путь от местных советов и до правительства. Всебелорусское народное собрание сбалансирует существующие ветви власти. Если посмотреть на наш исторический опыт, то ВНС будет аналогом народного вече. Именно поэтому необходимо повышать авторитет избранников для ВНС, походить к их выбору и выдвижению серьезно, и тогда такое собрание сможет стать настоящим стабилизатором в обществе. То же самое касается и политических партий: повышение их авторитета и активности будет способствовать стабильности политической ситуации. Соответственно и граждане - члены партий будут активнее участвовать в жизни страны", - поделился мнением педагог из Чашник.-0-