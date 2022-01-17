Мнение: нужно сохранить право трудовых коллективов на выдвижение кандидатов в депутаты

17 января, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Нужно сохранить право трудовых коллективов на выдвижение кандидатов в депутаты. Такое мнение высказала журналистам специалист по идеологической и информационной работе ОАО "Полоцк-Стекловолокно" Ольга Геращенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники полоцкого предприятия обсуждают одно из изменений в проекте Конституции. В нем есть статья 69, согласно которой право выдвигать кандидатов в депутаты имеют граждане, трудовые коллективы и политические партии. "Однако есть мнение, что коллективы нужно исключить из этой статьи, лишив их определенной возможности. Наш четырехтысячный коллектив не согласен с этим, потому что мы имеем положительный опыт работы наших сотрудников в качестве депутатов различных уровней", - сказала Ольга Геращенко.

Ее лично волнует тема сохранения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. В проекте Конституции заложен этот аспект, чтобы избежать переписывания истории. "Это важно для нашего общества, потому что историю нужно знать и правдиво преподносить", - подчеркнула специалист и добавила, что молодежи надо лучше знать свое прошлое, государство должно доносить до нее исторические факты.-0-