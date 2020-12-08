Мнение: основными темами Всебелорусского народного собрания станут Конституция и экономика

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основными темами Всебелорусского народного собрания станут конституционные изменения и вопросы социально-экономического блока. Такое мнение сегодня во время работы общественной приемной по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов высказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Пранюк принял участие в работе общественной приемной областной организации РОО "Белая Русь". Он сообщил, что в регионе продолжается работа и общественных приемных, и диалоговых площадок. "Они проходят в различных форматах, например, в виде круглых столов. В Щучинском районе, в частности, с участием всех заинтересованных разрабатывают концепцию развития района", - рассказал Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что диалоговые площадки с середины декабря продолжат работу и на уровне области. Их формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Со всеми поступившими от жителей региона предложениями работают эксперты. Инициативы от региона будут рассмотрены на республиканском уровне, в том числе их представят для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.

"Думаю, на шестом Всебелорусском народном собрании основное внимание будет уделено двум самым важным вопросам - конституционным изменениям, а также итогам и прогнозу социально-экономического развития страны. Мы вступаем в новую пятилетку и важно четко представлять, как будет развиваться страна. Ее будущее зависит во многом от того, как сработают предприятия, как будет развиваться бизнес, каким сложится инвестиционный климат", - пояснил Виктор Пранюк.

По его словам, продолжением диалога можно назвать и общественные приемные, и прямые линии, организованные в таких приемных. Такой формат дает возможность высказаться тем людям, кто лично не смог принять участие в работе диалоговых площадок. Обратиться может любой желающий и по любой волнующей его теме.

"Зачастую сюда поступают вопросы и локального, житейского уровня. Прямая связь позволяет чиновникам различного уровня оперативно принимать решения для помощи гражданам", - добавил Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания. Сегодня, к примеру, поднимали вопросы жилищного строительства, функционирования системы ЖКХ, а также связанные с личным комфортом людей. В частности, жители одной из деревень под Гродно попросили содействия в строительстве перехода через железнодорожные пути. Вопрос рассмотрят дополнительно.-0-