Мнение: положенные в основу Конституции принципы станут мощным фактором сплочения белорусов

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Положенные в основу обновленной Конституции принципы станут мощным фактором сплочения белорусов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

"Считанные дни отделяют нас от важнейшего события в истории суверенной Беларуси - конституционного референдума, - отметил Павел Жуйков. - Нам предстоит определиться по вопросу внесения изменений и дополнений в Основной закон страны. В предложенном проекте закрепляются ключевые для нашего народа ценностные моменты. Не посягая и не ограничивая права и свободы различных категорий граждан, разработчикам документа удалось концептуально сформулировать принципы, которые могут лечь в основу национальной идеи и стать мощным фактором сплочения белорусов. Это общая историческая память, традиционные ценности нашего народа, а также краеугольный камень, лежащий в фундаменте национального характера, - принцип справедливости".

Павел Жуйков. Фото из личного архива

Для Павла Жуйкова как представителя профсоюзного движения исключительно важно, что проект изменений и дополнений укрепляет социально ориентированную модель развития Беларуси. "В обновленной Конституции не только сохранены все установленные ранее нормы социально-экономических и трудовых гарантий, но и включены положения, направленные на усиление защищенности наиболее уязвимых категорий населения - инвалидов, пожилых людей, семей с детьми, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, - сказал он. - И это несмотря на сложнейшие вызовы, с которыми столкнулась экономика страны в условиях пандемии и беспрецедентного санкционного давления - различными ограничениями на перемещение товаров и услуг, сокращением традиционных рынков сбыта продукции, экономическим протекционизмом ряда государств".

Как делегат VI Всебелорусского народного собрания председатель областной организации отраслевого профсоюза большие ожидания связывает и с закреплением конституционного статуса ВНС. Как высший представительный орган народовластия собрание станет силой, обеспечивающей прочность и устойчивость всей общественно-политической системы государства.

"Укрепление системы сдержек и противовесов, перераспределение полномочий между ветвями власти, развитие партийной системы и гражданского общества, наличие различных страховочных механизмов - предусмотренные в проекте принципы должны стать гарантией национальной безопасности, сохранения суверенитета и планомерного поступательного развития белорусского государства, - заключил Павел Жуйков. - Сегодня пришло время, когда каждый должен проявить свою гражданскую ответственность и принять участие в референдуме".-0-